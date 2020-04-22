"أموال الدعم".. ضبط صاحب مخبز استولى على مليون و240 ألف جنيه بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط صاحب مخبز استولى على مليون و240الف جنيه، من أموال الدعم بمصر القديمة. تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لاستيلائه على مبلغ 1240658 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعها في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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