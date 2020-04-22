سقوط 3 أشخاص سرقوا 35 قطعة حديد من طريق السويس لبيعها خردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، القبض 3 اشخاص لسرقتهم قطع حديدية من طريق السويس الصحراوي وبيعها كخردة. وتمكنت قوة أمنية، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط (ثلاثة أشخاص) حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل"، وبحوزتهم (35 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال "غير معلوما مصدرها"- عدد وأدوات – ماسورة حديدية – رأس بلطة بدون يد) وقاموا بتجميعها من الطريق العام لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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