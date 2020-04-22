خلال 24 ساعة.. ضبط 1084 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1084 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (3,500 طن "سكر حر - أرز أبيض" – 800 عبوة "زيت طعام") بقصد رفع أسعارها. وضبطت الحملات 9 قضايا في مجال بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظات (القاهرة–الإسكندرية–البحيرة-سوهاج) بإجمالي مضبوطات (5,131 طن "أسماك مُدخنة ومملحة) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجان المرافقة للمأموريات. يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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