وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء وقيادات الدولة بشهر رمضان الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص البرقية:

"بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يشرفني وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد.

إننا إذ نستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص في العمل والمثابرة في السعي والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو المزيد من التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد علينا جميعاً هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية في أمان ورفعة وازدهار ".

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كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الأستاذ الدكتور علي عبدالعال "رئيس مجلس النواب".. جاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أن نُعرب لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا بدوام التوفيق والسداد.. سائلين المولى عز وجل لمسيرتكم المعطاءة بلوغ مرتجياتها في أداء مجلس النواب الموقر لدوره الوطني المخلص.. وأن يُعيد علينا جميعاً هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة ومصرنا الغالية والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وتقدم وعزة وازدهار".

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. وإننا في ظلال تلك الأيام المباركة نتوجه للعلى القدير بخالص الدعاء أن يعيد علينا جميعاً هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية في أمن وأمان ورفعة وازدهار.. راجين منه جل وعلا أن تبقى قواتنا المسلحة الباسلة أبد الدهر درعاً وسيفاً للوطن.. ومهداً للبطولات والتضحيات وعريناً للأبطال.

حفظ الله مصر الغالية.. وأدام علينا ترابطنا شعباً وجيشاً وشرطة.. لترتقي دوماً مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من النماء والرخاء.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .