وزير الداخلية مهنئًا السيسي بشهر رمضان: نستلهم من فيوض بركاته معاني سامية وقيمًا غالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال وزير الداخلية في البرقية: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم.. أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.. أن أبعث بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني أن يُعيد المولى عز وجل على سيادتكم هذا الشهر الكريم أعوامًا عديدة، ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار".

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وأضاف وزير الداخلية نحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم بنفحاته العطرة التي تسمو بالأنفس وتُعليها وتسرىِّ فضائِلهُ في الأبدانِ فتطهرها وتزكيها.. لنستلهم من فيوض بركاته معانى سامية وقيمًا غالية.. تكون حافزًا لنا لمزيد من البذل والعطاء ومواصلة العمل الجاد في سبيل رفعة ورخاء وطننا الغالي والذود عن أمنه واستقراره في قادم الأيام ومستقبل التحديات".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص التقدير والإعزاز وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".