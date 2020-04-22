تتيح للمواطنين حريه شرائها.. التموين تطرح كوبونات السلع الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعدادا كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ٢٠ والـ٥٠ والـ١٠٠ جنية.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن فكرة الكوبونات تم طرحها من جانب الدكتور هشام المناوي في مداخلة تليفونية أثناء لقاء الوزير في برنامج على مسؤوليتي بقناة "صدى البلد" يوم الثلاثاء الموافق ١٤ إبريل ٢٠٢٠، وهي الفكرة التي لاقت ترحيبًا من جانب وزير التموين، ووجه على الفور الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الهدف منها بإعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي.

وأوضح أن الفكرة ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية.

وأشار إلى أن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقًا لاحتياجاتهم.

من جانبه أشار اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن الشركة القابضة فور تكليفها بهذا الأمر قامت بوضع آلية تنفيذها وبدأت في تصميم كوبونات المشتريات بمواصفات جيده تحول دون التلاعب فيها.

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وأكد "حسنين"، كذلك بأن أماكن بيع هذه الكوبونات ستكون من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علمًا بأن كل فئة لها دفتر يحتوى على 20 كوبون ويمكن شراء اكثر من دفتر لأكثر من فئة.

وحددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مبدئي عدد (68) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن المواطن حامل هذا الكوبون السلعي سيتمكن من صرف الكوبون كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.

ويمكن للمواطنين القادرين والراغبين في شراء الكوبونات السلعية التواصل مع هذه الأرقام للتعرف على أماكن بيع الكوبونات

- الشركة العامة لتجارة الجملة (ت : 01007433113) - الشركة المصرية لتجارة الجملة، (ت : 01144453221) شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، (ت : 01202041940) شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية، (ت : 01225205217) شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، (ت : 01005666185)