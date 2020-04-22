مسابقات وأفلام.. الأجندة الكاملة لاحتفالات "الثقافة" بشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أجندة الفعاليات خلال شهر رمضان والتي تأتي تحت مظلة المبادرة الالكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".

أكدت عبد الدايم أهمية استكمال التحول الرقمي لكافة القطاعات والذي ساهم بشكل فعال في استمرار الرسالة التنويرية للثقافة المصرية رغم الأحوال الطارئة التى تمر بها البلاد حاليا.

وأضافت: احتفالا بشهر رمضان تم إعداد أجندة رقمية يبث محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة باليوتيوب اضغط هنا والحسابات الخاصة بالقطاعات على مواقع التواصل الاجتماعى وتضم مجموعة من الأنشطة المسجلة والمسابقات التى تهدف إلى إثراء الحصيلة المعرفية لجموع المصريين من مختلف الشرائح العمرية إلى جانب أنشطة خاصة بالأطفال.

وتابعت: تم انتقاء العديد من العروض التى تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتبرز دور الإبداع فى بناء الإنسان وتطوير المجتمع بالإضافة إلى الأمسيات الروحانية التى تناسب اجواء الشهر المعظم .

ويضم محتوى الأجندة الرقمية نماذج مختارة من أنشطة قطاعات وزارة الثقافة وتشمل..

•المجلس الأعلى للثقافة

أعد المجلس الأعلى للثقافة، سلسلة من اللقاءات الفكرية ضمن برنامج "اقرأ معانا" وتستضيف نخبة من مبدعي مصر والدول العربية منها تونس، المغرب، الأردن، السودان، فلسطين والسعودية، وتتضمن قراءات لنصوص من أعمال أدبية متنوعة إلى جانب عدد من المحاضرات التثقيفية فى إطار سلسلة "ثقافة اون لاين" تناقش العديد من القضايا المعاصرة وتطلق الكثير من رسائل التوعية منها سبل الاستفادة من اوقات الفراغ، دور الفن في مواجهة الأزمات، الدولة والفنون الجميلة، النشاط البدنى فى زمن الكورونا وغيرها.

• دار الكتب والوثائق القومية

أعدت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ملفا يضم مجموعة من كنوز الوثائق التاريخية عن الإجراءات التي كانت متبعة فى مصر خلال شهر رمضان ومستندات عن ثبوت رؤية الهلال وغيرها إلى جانب ملف آخر بعنوان دوريات رمضان ويشمل عدد من الإصدارات الصحفية التي تضمنت موضوعات متنوعة عن الشهر الكريم بالإضافة إلى مسابقة ثقافية دينية للأطفال من 9- 12 سنة بعنوان "كل يوم سؤال"، أعدها مركز بحوث أدب الطفل، وتقام المسابقة اعتبارا من 1 حتى 27 رمضان حيث يتم نشر سؤالا يوميا على حساب المركز بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك اضغط هنا

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•الهيئة المصرية العامة للكتاب

أتاحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قراءة نخبة من العناوين الهامة لكبار الكتاب بالإضافة إلي كوكبة من الندوات النادرة لعظماء الفن والفكر والأدب والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر دوراته المتتالية وذلك على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة اضغط هنا

• دار الأوبرا المصرية

تقدم دار الأوبرا المصرية، عدداً من الأمسيات الروحانية منها سهرة دينية بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة الموسيقى العربية بمشاركة نخبة من نجوم الطرب بالاوبرا، احتفالية فنية في حب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أمسية مع الموسيقار عمر خيرت، أمسية طرب زمان وتضم مقتطفات من حفلات لكل من هدى سلطان - سعاد محمد - وديع الصافي - صباح فخري ، سهرة مع عمالقة الغناء الشعبى هم محمد رشدی - شفيق جلال - سید اسماعيل - زينب يونس - محمد العزبي، سهرة دينية مع آمال ماهر ونجوم الغناء العربي بالأوبرا احتفالا بليلة القدر .

• قطاع الانتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية

يطلق قطاع الانتاج الثقافى، وصندوق التنمية الثقافية، مسابقة بعنوان "فوازير سينما مصر"، حيث يتم عرض مشاهد من أشهر الأفلام السينمائية يؤديها شباب الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم والمخرج والمؤلف والأبطال المشاركين وإرسال الإجابة على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة [email protected] وتم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 الف جنيه وجوائز أخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات وزارة الثقافة .

• المركز القومى للمسرح

يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، سلسلة حلقات بعنوان حلوة بلادي تتناول مشوار مجموعة من رواد الفن الشعبي مع إلقاء الضوء على المأثور القولي الغنائي يقدمها الدكتور محمد أمين مدير إدارة تراث الفنون الشعبية كما تتناول موضوعات اخرى منها التنوع الثقافي فى مصر، الموال، اعياد الربيع ، العادات الفلكلورية فى موسم الحج وغيرها بالإضافة إلى عدد من الأفلام التسجيلية تروى مشوار كوكبة من رواد فن المسرح منهم يوسف وهبي، عبد الرحيم الزرقاني، فؤاد المهندس، شويكار وغيرهم.

• المركز القومى للسينما

يشارك المركز القومى للسينما، بمجموعة من الافلام الوثائقية والتسجيلية النادرة التى تتناول العديد من رموز وإعلام مصر والأحداث التاريخية التى شكلت جزءا من التاريخ الحديث للوطن خاصة حرب أكتوبر المجيدة منها موكب النصر والكيلو 19 والذي يضم مشاهد واقعية توثق بطولات الجيش المصرى الباسل ولحظات العبور العظيم.