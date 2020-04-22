نقيب المحامين يحظر خروج سجل اجتماعات المجلس من النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: حظر نقيب المحامين رجائي عطية، خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان. وبحسب بيان، نص التنبيه: محظور حظرا تاما خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان.

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