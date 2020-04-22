شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى الأعلى للإعلام» توصي بحج حسابات تروج للدعارة المقنعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل لثلاثة آلاف دولار.

كما ناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من وزير العدل ضد موقع بوابة البرلمان، الذي نشر تصريحات منسوبة لمسؤول بالوزارة على غير الحقيقة.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس قراره بعد مناقشة توصية اللجنة بهذا الشأن خلال ساعات.