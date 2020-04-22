شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 6 محال وفض 6 أسواق في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور والدلنجات ورشيد وكوم حمادة، برئاسة اللواء أحمد على مرزوق، بتنفيذ عده حملات للتأكيد في قرى المركز للتأكيد على الإلتزام بغلق المحال في المواعيد المقررة، وكذلك منع الزحام، أسفرت عن غلق 6 محال وفض 6 أسواق.

وقامت حملة عن غلق وتشميع عدد 3 كافتيريا ومركز انترنت ومعرض سيارات في مركز رشيد، وأغلقت حملة أخرى كافتيريا في دمنهور، كما تم فض أسواق الروضة والمعهد الدينى وأبوالريش والهلال في دمنهور وفض سوق الخضر والفاكهة في كوم حمادة وإلغاء سوق المسين في الدلنجات.

جاء ذلك خلال حملة الوحدة المحلية شملت المرافق والببيئة على المحال بنطاق قرى كوم البركة ودفشو والسعرانية والسبلة ووسط البلد، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية والرقابة والمتابعة.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة والصيدليات ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق.