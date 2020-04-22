شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو (تعرف على الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2020، من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتبارًا من يوم الأربعاء 28 / 4 / 2020، وذلك وفقاً للشروط الأتية:

أولاً المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 م حتى أخر يناير 2020 م، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من عام 2000 م خريجى العام الدراسى 2018 / 2019 م، والفترة من أول فبراير 2019 م إلى أخر يناير 2020 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 16 مايو 2020 م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارا من 31 مايو حتى 16 يونيو 2020 م.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2019 م حتى آخر يناير 2020 م، ومواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2000 م الحاصلون على مؤهلهم الدراسى في الفترة من أول فبراير2019 م إلى أخر يناير 2020 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 1 يونيو 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتباراً من 17 وحتى 20 يونيو 2020 م .

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) من عام 2000 م الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1999 م وما قبلها خريجى العام الدراسى 2018 / 2019 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 28 إبريل 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتباراً من 3 مايو وحتى 30 مايو 2020 م .

رابعاً: غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) من عام 2000 م والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 10 يونيو 2020 م، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من21 يونيو وحتى 5 يوليو 2020 م .

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب- فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط- فصيلة الدم- أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض )- وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه- قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ).

يذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالى :

https://tagned.mod.gov.eg/

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كذلك بريد الكترونى أخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى :

[email protected]