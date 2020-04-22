شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 15 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 15 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمراكز كوم حمادة ورشيد والمحمودية والدلنجات على مساحة نحو 3 آلاف مترًا مربعًا.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مهيبًا بالمواطنين عدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول ذلك.

وأوضح أنه تم تنفيذ 7 قرارات فى رشيد و3 قرارات فى الدلنجات و3 قرارات فى المحمودية وقرارين فى كوم حمادة.