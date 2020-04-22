شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحجر الصحي عن «منشيه نيازي» وخروج 3 متعافين من حجر ملوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة في المنيا، إلغاء الحظر الصحي عن قرية منشية نيازي بمركز مغاغة، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي، وتعافي مصابي القرية الخمسة من الوباء وعدم ظهور حالات جديدة.
وغمرت الفرحة أهالي القرية عقب إعلان رفع الحظر وعودة باقي المصابين إلى منازلهم بعد تعافيهم.
فيما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، تعافي ٣ مصابين وخروجهم من المستشفي وجاري علاج ١٠٨ آخرين من الوباء اللعين.
يذكر أن ٣ قرى بمحافظة المنيا بينهم قريتين ببني مزار وقرية في مغاغة، تمر تطبيق الحظر الصحي عليهم لمدة ١٥ يوما بسبب ظهور إصابات بهم، وقد تم إلغاء الحظر عقب تعافي المصابين وعدم ظهور مصابين جدد.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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