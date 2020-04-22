«عبدالعال» يهنئ الرئيس بـ«رمضان»: إنجازاتك ظاهرة جلية يساندها الواقع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يبلغ شعب مصر مرفأ الأمن والسلام ليكون في طليعة دول العالم، ومحوراً من محاور التنمية.
وأكد «عبدالعال»، في برقيته للرئيس السيسي بهذه المناسبة، على أن ما تحقق من إنجازات في ظل قيادة الرئيس، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزاً في وطنه، داعيا الله أن يرعاه ويسدد خطاه، ويحفظ مصر من كل سوء.
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