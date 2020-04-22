شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تعقيم شوارع بحي الأربعين بالسويس لمجابهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إدارة الحماية المدنية بالسويس، برئاسة العميد محمد نبيل، باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لعدد من شوارع المناطق الشعبية بحي الأربعين، منها شارعي أحمد عرابي والنيل، وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد. تمت عملية التعقيم بإشراف العقيد إكرامي خير الدين، وبمشاركة رجال الحماية المدنية ومسؤولي حي الأربعين. تعقيم شارعي عرابي والنيل بحي الأربعين بالسويس تعقيم شارعي عرابي والنيل بحي الأربعين بالسويس الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,490

تعافي 870

وفيات 264

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