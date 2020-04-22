شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: توريد 2800 طن قمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغت 2800 طن منذ بدء التوريد في ١٥ أبريل الجاري وحتى صباح اليوم، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده أمس فقط بلغ 1659طن و600 كجم.

وأكد المحافظ على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، وأن هناك غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة عمليات التوريد اولا بأول، وتسهيل اي معوقات

من جانبه، أكد وصفي عبد الله مدير مديرية التموين أن هناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من : مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

يشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 الف طن.