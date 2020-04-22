شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يهنئ السيسي وشيخ الأزهر بـ«رمضان»: نستلهم منه العزيمة وصلابة الإرادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب رئيس الوزراء خلال الاتصال بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن أسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات بهذه المناسبة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم، والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: «إننا نستلهم من هذا الشهر المعظم أسمى معانى الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، وأن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر وأنزل فيه القرآن الكريم هادياً للبشرية جمعاء، ليضىء لها طريق الحرية والكرامة والمساواة والحياة الكريمة».

وفي سياق متصل، بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب رئيس الوزراء عن أخلص التهانى وأطيب التمنيات، لشيخ الأزهر بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالرحمات، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام.

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