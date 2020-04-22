شكرا لقرائتكم خبر عن استغرقت ساعتين.. ولادة قيصرية لمريضة بـ«كورونا» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى العزل بإسنا، المخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، إجراء ثاني عملية قيصرية لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها، وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود.

وقال وليد الضوى، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن الفريق الطبي نجح في إجراء الولادة القيصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، لسيدة حامل تتلقى علاج الفيروس بمستشفى العزل، موضحًاً أن السيدة ، 30 سنة، مقيمة بالأقصر، دخلت المستشفى مصابة بفيروس «كورونا»، وفي نهاية شهرها الثامن، كانت تعاني من ضيق في التنفس، حيث خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة، وأجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي، وهم: الدكتور محمد حمزة كشك، دكتور النساء والتوليد مدير العزل الصحي، والدكتور محمد صلاح الصغير، طبيب أطفال، والدكتور عبدالفتاح عبدالرضي، وطبيب التخدير الدكتور أحمد عزمي، بجانب طاقم التمريض بالمستشفى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حمزة، استشاري النساء والتوليد بالمستشفى، أنه تم تقييم وضع الحالة للسيدة الحامل بعد متابعتها وعمل تقرير يومي عن حالتها منذ دخولها المستشفى، وتم إجراء العملية القيصرية التي استغرقت قرابة الساعتين، موضحًا أن حالة الأم بصحة جيدة، وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وذلك كنوع من الإجراءات الإحترازية، كما تم فحص المولود وهو عبارة عن أنثى، ونقلها لقسم الحضانات تمهيدًا لعمل مسحة طبية للتأكد من عدم إصابتها بفيروس «كورونا».

من ناحية أخرى تم إيداع المولودة بحضانات المستشفى، وأخذ مسحة لتحليها للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس ونقل الأم للعناية المركزة وسط إجراءات إحترازية مشددة.