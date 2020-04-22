شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من «المصرية للاتصالات» بشأن فاتورة أبريل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، مد فترة سداد فاتورة شهر أبريل للهاتف «الثابت» حتى منتصف يونيو المقبل، وذلك حرصًا منها على سلامة عملائها خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما أعلنت الشركة استمرار مد فترة سداد فاتورة يناير حتى منتصف يونيو أيضَا، مع تأكيدها في الوقت نفسه على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق«My WE»، أو من خلال المحفظة الإلكترونية«WE Pay» .

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وتضامنًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام، والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن الشركة تستهدف بهذا القرار تخفيف الأعباء على العملاء، وضمان سلامتهم، مؤكدًا أن الشركة لن تدخر جهدًا للقيام بكل ما يلزم لضمان سلامة عملائها، ودعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس «كورونا» .

وأوضح أن الشركة اتخدت إجراءات وقائية مشددة داخل مراكز المبيعات والتحصيل لضمان سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، ومن أهمها: العمل على عدم تكدس العملاء من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية، وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، والتأكد من وجود مسافة آمنة بين العملاء ومقدمي الخدمة.

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