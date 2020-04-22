شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. مجلس جامعة المنيا يحدد نظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، اجتماعا لمناقشة ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، في إطار تطورات خطط الدولة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد أحيط المجلس علمًا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020 لكل الفرق الدراسية.

أولا: بالنسبة لطلاب النقل لجميع الكليات:

1. اعتمد المجلس بإجماع الآراء آلية إعداد الطلاب لرسائل بحثية (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعى) في المقرارات التي كانت تدرس في الفصل الدراسي الثاني، ويكون التقيم فيها راسب أو ناجح.

2. وسوف يعلن على صفحة المقرر في منصة المقررات الإلكترونية لكل كلية، آلية وشكل الرسالة البحثية المطلوبة بكل مقرر مع وجود البريد الإلكترونى لأستاذ المقرر، والتي سوف يتم رفع الرسالة البحثية على هذا البريد الإلكتروني والمعلن في نفس الصفحة على منصة المقررات الإلكترونية، وسوف يعلن ذلك في موعد غايته 7/5/2020 على أن يتم رفع هذه الرسائل البحثية في موعد غايته 15/6/2020.

3. في حالة عدم نجاح الطالب في الرسالة البحثية المقدم منه يجوز للطالب التقدم ببحث آخر في خلال أسبوعين من إعلان النتيجة، وإذا لم يقبل الرسالة البحثية للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبًا في تلك المقررات وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة للرسوب طبقا للوائح الكليات.

4. بالنسبة للكليات العملية، والتي بها مقررات تتطلب التدريب العملي سيتم تغطيتها مع بداية عودة الدراسة لمدة 3 أو 4 أسابيع على أن يكون ذلك متطلب من متطلبات التخرج، ولا يمنع ذلك من إنتقال الطالب إلى الفرقة الأعلى.

5. بالنسبة للمقرارات الممتدة ينطبق عليها ما ينطبق على مواد الفصل الدراسي الثاني لطلاب فرق النقل بكليات الجامعة ووفقا للوائح المقررة بكل كلية والتي تراعي توزيع درجات المقرر وفقًا للائحة المقررة.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الفرق الدراسية النهائية لجميع الكليات

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- تؤجل الإمتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لحين انتهاء تعليق الدراسة، ويتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع قبل إجراء تلك الاختبارات بما في ذلك مشاريع التخرج.

ثالثا: بالنسبة للدراسات العليا :

- أكد المجلس على قراراته الصادرة بجلسته السابقة على تأجيل امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية لحين العودة من تعليق الدراسة.