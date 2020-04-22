شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تلغي احتفالية رؤية هلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغت دار الإفتاء احتفالية رؤية هلال شهر رمضان لعام 1441 هجرياً، والمقرر له مساء اليوم الأربعاء، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

وتستطلع الدار هلال شهر رمضان، بعد صلاة المغرب اليوم، وسيتم إعلان النتيجة بكلمة مباشرة من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على التليفزيون المصري، بالإضافة إلى بث مباشر على صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».