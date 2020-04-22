شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تلغي احتفالية رؤية هلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألغت دار الإفتاء احتفالية رؤية هلال شهر رمضان لعام 1441 هجرياً، والمقرر له مساء اليوم الأربعاء، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»
وتستطلع الدار هلال شهر رمضان، بعد صلاة المغرب اليوم، وسيتم إعلان النتيجة بكلمة مباشرة من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على التليفزيون المصري، بالإضافة إلى بث مباشر على صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
3,490
-
تعافي
870
-
وفيات
264
كانت هذه تفاصيل خبر «الإفتاء» تلغي احتفالية رؤية هلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.