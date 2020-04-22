شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي القضاء يهنئ «عطية»: نتمنى أن تشهد «المحامين» في عهدكم مزيدا من التقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، رسالة تهنئة للفقيه رجائي عطية لفوزه بمنصب نقيب محامي مصر.

وجاء بنص الرسالة: «الأستاذ الفقيه رجائي عطية، نقيب المحامين، خالص تهانينا القلبية بفوزكم المستحق نقيبا موقرًا للمحامين، شركاء العدالة، مع تمنياتنا الصادقة لسيادتكم بالتوفيق والسداد».

وأضاف بيان النقابة: «وتمنى عبدالمحسن أن تشهد نقابة المحامين العريقة في عهد عطية، مزيدًا من التقدم والازدهار بما يساهم في تحقيق العدل، ويحقق طموحات السادة المحامين ويعزز الاحترام المتبادل بينهم وبين سدنة العدالة قضاة مصر، ويحقق الصالح العام لوطننا الغالي مصر، حفظكم الله وسدد خطاكم».