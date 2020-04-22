شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات حالة طقس الجمعة المقبلة أول أيام رمضان فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد الجمعة أول يوم رمضان فلكيا، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس غير مستقر، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ويشهد الوجه البحرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطتا خفيفة على مناطق متفرقة، ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثير للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبلة، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 17 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة .