شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2020 ، من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتباراً من يوم الاربعاء 28/4/2020م وذلك وفقاً للشروط الأتية :-

أولاً المؤهلات العليا :-

مواليد الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى أخر يناير 2020 ، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من عام 2000 خريجى العام الدراسى2018/2019 والفترة من أول فبراير 2019 إلى أخر يناير 2020 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، علي أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتباراً من 16 مايو 2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارا من 31 مايو حتى 16 يونيو 2020 م .

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة :-

مواليد الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 م والحاصلين

على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020 م، ومواليد الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر عام 2000 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى فى الفترة

من أول فبراير2019 الى أخر يناير 2020م والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ،

علي أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 1 يونيو 2020 و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارا من 17 وحتى 20 يونيو 2020.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة :-

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مواليد أشهر ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) من عام 2000 الحاصلين على مؤهل متوسط ، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1999 وما قبلها خريجى العام الدراسي 2018/2019 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 28 ابريل 2020 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارا من 3 مايو

وحتى 30 مايو 2020م .

رابعاً: غير ذوى المؤهلات :-

مواليد أشهر ( يوليو / اغسطس / سبتمبر ) من عام 2000 والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من يوم 10 يونيو 2020 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من21 يونيو وحتى 5 يوليو 2020م .

المستندات المطلوبة :

- بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط – فصيلة الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) – وثيقة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

يذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالى : (tagned.mod.gov.eg //:https ) كذلك بريد الكترونى أخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: [email protected]