شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: إصابة أمين شرطة عائد من الأقصر بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الأربعاء، عن اكتشاف مصاب جديد بفيروس «كورونا» المستجد، أمين شرطة مخالط قادم من الأقصر، بقرية عطف حيدر بمركز العدوة شمال المنيا.
وقال مسؤولون بـ«الصحة»، أن المصاب تم حجزه بمستشفى حميات العدوة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وإجراء المسحات والعينات التي أكدت إصابته بفيروس «كورونا».
وتم نقل المصاب إلى مستشفى الحجر الصحي بملوي جنوب المنيا، وأخذ العينات اللازمة من المخالطين، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، كما تم إجراء عمليات تعقيم لمنزل المصاب.
في سياق متصل بدأت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة إنهاء إجراءات تجهيز 250 سريرا بالمدينة الجامعية للطلبة بحي الاختصاص، لتكون مركزا لعلاج مصابي كورونا، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.
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