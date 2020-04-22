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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 14 حالة تعد بحي غرب شبرا الخيمة.. وإجراءات رادعة ضد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة إزالات مكبرة في حي غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن إزاله 14 حالة بمساحة تصل إلى 11.840 م2 ما بين إزالة سور بارتفاع 3 متر، وطول 230 متر، وطوابق مخالفة لبرج سكني.
وأكد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيد عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة، ومشددًا على التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين، وعدم التهاون في حق الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.
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