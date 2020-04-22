شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 25 معرضًا لبيع مستلزمات رمضان في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة بشمال سيناء، إنه بمناسبة شهر رمضان الكريم ، تم افتتاح 25 سلسلة لبيع السلع بأسعار مخفضة في كل من العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء، كما تم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد «راشد» إلى توفير كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر، علاوة على توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من ياميش رمضان بأسعار مخفضة، كما تم توفير حصص إضافية من الوقود والدقيق والقمح بخلاف الاحتياطى الاستراتيجي، إلى جانب تشغيل المخابز طوال اليوم .

ولفت وكيل وزارة التموين، إلى قيام المحال التجارية بعرض منتجات شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة وتخفيضات تصل إلى 20 %، وافتتاح 25 سلسلة لبيع السلع بأسعار مخفضة في كل من العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء.

أشار إلى وجود رقابة تموينية وحملات مشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار، ويتم تحرير محاضر للمخالفين.. علاوة على الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطرى للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصقات .