شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 3709 طن قمح لصوامع وبناكر الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الصوامع والبناكر استقبلت 3709 طن قمح محلى حتى اليوم الأربعاء وفق لدرجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجاري 2020 وهى 23.5 قيراط و23 قيراط و22.5 قيراط.

وأضاف «سعدالله»، لـ«المصرى اليوم»، أن المديرية تستقبل الأقماح في 7 صوامع وبناكر وهناجر، بالإضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 ألف طن أقماح محلية ومستوردة، حيث يبلغ إجمالى المستهدف من الأقماح المحلية 170 ألف طن و190 ألف طن أقماح مستوردة.

وأوضح أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام 2020 هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن، وصومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، وصومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن، بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن، فضلا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة والشون والتي تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

ولفت إلى أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقا لما قرره الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

يشار إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح في الاسكندرية هذا العام ٦٩٢٣٦ فدان بزيادة 1936 فدانا على العام الماضي 2019، حيث بلغت المساحة المنزرعة 67.3 ألف فدان.

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