شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من ابنة شقيق «عباس العقاد» لـ«التنمية المحلية».. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة التنمية المحلية، الأربعاء، رسالة شكر من عبير العقاد ابنة شقيق الأديب الراحل عباس محمود العقاد، لسرعة تدخل الوزارة خلال الأيام الماضية والتواصل مع مسؤولى محافظتى أسوان والقاهرة وإزالة الكمامة التي وضعها مجهولين على وجه تمثال الأديب الراحل الموجود بمنطقة العقاد أمام ستاد أسوان، وكذا إزالة ورفع عدد من عشش الحمام من على منزل العقاد بمنطقة مصر الجديدة.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن ابنة شقيق الأديب الراحل كانت قد تواصلت مع الوزارة لسرعة التدخل والتواصل مع محافظة أسوان لإزالة جوالاً فارغاً على وجه تمثال الأديب الراحل بمنطقة العقاد أمام ستاد أسوان للإيحاء بأن التمثال يضع كمامة، مشيرا إلى أنه وجه على الفور بالتواصل مع سكرتير عام المحافظة وتم إزالة الكمامة، (الجوال الفارغ)، والإعتذار لإبنة شقيق الأديب الراحل لكونه سلوك شخصى لأحد المواطنين.

وتابع الوزير، أن محافظ أسوان قدم اعتذاراً لأسرة الكاتب الراحل، موضحاً أن الأديب الراحل محل تقدير من أهالى أسوان، كما قام المحافظ بالتواصل مع وزيرة الثقافة ليتم تطوير التمثال والميدان الموجود به.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تلقت شكوى أخرى من ابنة شقيق الأديب الراحل بخصوص وجود عشش حمام أعلى منزل العقاد بمصر الجديدة، وتم على الفور التواصل مع رئيس الحى والمحافظة وإزالة سبب الشكوي، وابلاغ ابنة شقيقة الأديب العقاد، والتى تقدمت بالشكر لوزارة التنمية المحلية على سرعة تدخلها، وإنهاء الشكوتين على الفور.