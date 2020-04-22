شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 21 حالة جديدة من مصابي «كورونا» بـ«عزل أبوقير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حافظ مدير مستشفى الحجر الصحي في أبوقير بالإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافى 21 مصاب جديد بفيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف «حافظ» – لـ«المصرى اليوم» – أنه بخروج الحالات الـ21 يصل إجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن 69 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه تم استقبال عددا من المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

ولفت إلى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الاسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتضم مستشفى الحجر الصحى في أبوقير 400 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى، حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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