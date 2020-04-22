شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تواصل حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحكومية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها المحافظة بكافة المنشآت الحكومية، والأماكن العامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، باستغلال ساعات حظر التجوال وتنفيذ حملة تطهير واسعة بمركز الزقازيق، باستخدام معدات وسيارات الشركة المحملة بـ 10طن من ماده الهيبوكلوريد المطهرة بتركيزات مناسبة، والمتفق عليها بواسطة إدارة المعامل حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم شارع وادي النيل والمدينة الجامعية، وإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بالإضافة إلى نقطة شرطة سوق الجملة بشارع فاروق بمدينه الزقازيق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما قامت مديرية القوي العاملة، بالتنسيق والاشتراك مع إدارة الطب الوقائي بمديريه الطب البيطري، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات والحمامات ،بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية، حفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، خلال تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، مناشداً المواطنين بعدم النزول للشوارع والالتزام التام بساعات الحظر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

الشرقية تواصل حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحكومية للوقاية من كورونا

الشرقية تواصل حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحكومية للوقاية من كورونا