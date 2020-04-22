شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات بنها الجامعية: العمل بـ4 أقسام فقط.. والاستقبال للحوادث والطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال القاضي، في بيان صحفي، إن الإجراءات تمثلت توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان وكمامات طبية، وشراء الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار إلى أنه جاري توزيع جميع الأطقم الوقائية على جميع أعضاء الفريق الطبي ( أطباء، تمريض، اداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري).

كما تضمنت تعقيم وتطهير الواقيات الطبية طبقًا لآليات وقواعد مكافحة العدوى المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية لجميع أقسام ووحدات المستشفى بالكلور وH2O2، والاتصال بالمعامل المركزية لعمل فحص مسحات PCR لجميع أعضاء الفريق الطبي ( أطباء، تمريص، اداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري)، بالإضافة لعمل فحص عن طريق الأجسام المضادة لجميع المخالطين، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعفاء من يعاني من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل من التواجد بالعمل .

وشملت الإجراءات تجهيز أماكن إقامة عزل بشكل عاجل وسريع، وتوفير عدد 400 تحليل سريع لكورونا لفحص الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى بالكامل.

إضافة إلى النظر للمنظومة الأمنية للمستشفى بشكل جدي، واتخاذ إجراءات مشددة وصارمة تضمن سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ببنها.

كما شملت تخفيض العمل في العيادات الخارجية يوميًا إلى 10 عيادات فقط، وكذلك تم تخفيض عدد المتردديين على العيادات الطبية لنسبة لا تتعدى 40 مريض في اليوم، وذلك حتى لا تتوقف الخدمات الطبية للسادة المواطنيين.

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وقال القاضي إنه تقرر اقتصار جميع الخدمات المقدمة بمستشفيات بنها الجامعية على جراحات المخ والأعصاب وجراحات القلب والصدر والعنايات المركزة وحدات ال CCU، وتقليل أعداد العمالة بمستشفيات بنها الجامعية إلى أقصى درجة ممكنة، وبما لا يخل بإستمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى، واقتصار الإستقبال بمستشفيات بنها الجامعية على استقبال حالات الحوادث والطوارئ فقط، وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لإستقبال الحالات في وقت إغلاق المستشفيات، وصرف مكافئة تشجيعية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى ( اطباء وتمريض واداريين وفنيين وعمال والأمن الاداري )، ومتابعة القرارات الصادرة بشأن التشديد على عدم وجود زوار مع المرضى.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتورة رندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والتنسيق مع لجنة مكافحة العدوى للعمل على تحديد مسار المرضى في الاستقبال للمريض داخل المستشفيات الجامعية ببنها، وإعداد خطة كاملة للعمل خلال الفترة المقبلة.