شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يوجه بتعقيم قرى ومدن ظهرت بها «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، رؤساء القرى والأحياء والمدن التي ظهرت فيها حالات «كورونا» بعمل تعقيم شامل للمواقع التي ظهرت فيها وتوفير الدعم الغذائى اليوم لهم وللأسر الخاضعه للعزل الطبى والتخلص الآمن للقمامة الخاصة بتلك الاسر وفقا لشروط ومعايير الصحة ودفنها بعيدا في أماكن خاصة داخل مقالب القمامة المعتمدة.

وطالب اللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية، بإنشاء هيئة وطنية تتولى دفن شهداء «كورونا» تضم ممثلين من الصحة والمحافظات والداخلية تتولى استلام الجثث الخاصة بشهداء كورونا من المستشفيات وتعقيمها وبحضور مندوب من أهل الشهيد ودفنها وفق المراسم الدينية الخاصة بالشهداء سواء مسلم أو مسيحى حتى لا يتكرر مشهد منع الأهالى دفن جثمان الراحلة الشهيدة دكتورة سونيا عبدالعظيم في قرية شبرا البهو بالدقهلية.

وأكد نائب الإسماعيلية ضرورة وجود هيئة وطنية لها سلطات محددة بدفن شهداء «كورونا»، مشدد على أنه سيطرح الاقتراح بالبرلمان مع تشريع بعقوبات رادعة ضد من يحاول منع دفن جثمان شهداء كورونا.