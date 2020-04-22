شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تشكل لجنة لمراجعة امتحانات الفصل الثاني في ظل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت جامعة بنها لجنة تضم ممثلين من القطاعات المختلفة برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية عمداء كليات الهندسة بشبرا والآداب والطب البيطرى والحقوق والعلوم، لمراجعة المعايير والضوابط الخاصة بالامتحانات وتنفيذ قرارت المجلس الأعلى للجامعات، في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، في بيان صحفي، إن إدارة الجامعة حريصة في المقام الأول على مصلحة الطلاب ومستقبلهم في ضوء إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية، مؤكدا أن مجلس العمداء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا باول فضلا عن المتابعة اليومية من القيادات الجامعية في الكليات لتنفيد قرارات المجلس الاعلي للجامعات الخاصة بالطلاب والإمتحانات.

وناقش مجلس العمداء في جلسته الطارئة مساء الثلاثاء، القرارات الجديدة للمجلس الأعلى للجامعات والخاصة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد

كما ناقش المجلس دارسة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية، بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير اتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة، وأسلوب إجراء الإمتحانات في الكليات المختلفة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من إنتشار الفيروس.

من ناحية أخرى اطمأن رئيس جامعة بنها خلال المجلس على انتظام العملية التعليمية وفق خطة التعليم عن بُعد، والتي تستمر حتى نهاية شهر ابريل الجارى ورفع المناهج الالكترونية للفرق الدراسية بالكليات على مواقع اعضاء هيئة التدريس بالبوابة الالكترونية والكليات وفقا للخطة الموضوعة من الجامعة ووصولها إلى الطلاب بكل سهولة ويسر.

في سياق متصل، أكد رئيس جامعة بنها الاستمرار في رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بمتابعة اعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة داخل كلياتهم والتزام العاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الأقنعة والقفازات واتباع إجراءات الحماية والسلامة لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وأشار إلى أن الجامعة بدأت في اعمال تصنيع وإنتاج الكمامات بورش كلية التربية النوعية وجارى توزيعها على الكليات فضلا عن توفير المطهرات والمنظفات الوقائية اللازمة لأعمال التعقيم والتطهير الوقائى للمنشآت الجامعية.