شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: مصر تخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2020-2021 بنحو 47% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 أن مصر تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 47% إلى 28.193 مليار جنيه (1.61 مليار دولار). وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه. كان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال لـ«رويترز» في ديسمبر إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 3,490

تعافي 870

وفيات 264

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