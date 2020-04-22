شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إقلاع 9 رحلات جوية لدول العالم لإعادة المصريين العالقين لمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران ، غدآ الخميس، 7 رحلات استثنائيه الي "واشنطن وجوانزو والبحرين وبومباي وكازابلانكا وأمستردام وموسكو" ، كما تسير شركة «اير كايرو» رحلتين الي "فرانكفورت والمالديف"، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه تقلع رحلات مصر للطيران و"اير كايرو" من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلي الدول الـ9 لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج ، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

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بدأت وزارة الطيران المدنى أمس الثلاثاء، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد .

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .