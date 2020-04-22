شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب فنون تطبيقية حلوان يقدمون مشروعات فنية بالزجاج .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان على أهمية رسالة الفن والإبداع في الارتقاء بالذوق العام للمجتمع حيث أبدع الطلاب في تقديم مشروعات فنية متميزة لتصميم الزجاج عقب دراسة متعمقة لمادة تصميم الزجاج الفني ما أنتج عن إخراج مشروعات مبهرة أقيمت بدعم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان تمكن طلاب الفرقة الثالثة بالكلية من تقديم مشروعات ابتكارية تحت إشراف الدكتورة هناء القزاز رئيس القسم والدكتور وليد انسي وذلك بعد دراسة متعمقة عن بعد لتصميم الزجاج الفنى خلال فترة تعليق الدراسة، إلا انهم استطاعو إظهار قدراتهم الابتكارية فى وضع بدائل وحلول مختلفة للموضوعات و التصميمات لإبراز جماليات المنتج الزجاجى النحتى والاستفادة منه فىً إخراج مشروعات يمكن الاستفادة منها فى تجميل العمارة داخليًا وخارجيًا.

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واستطاع الطلاب من خلال التعرف على تصميم الزجاج الفنى إدراك القيمة الجمالية للزجاج لإعطاء القيمة الجمالية للمكان سواء تجميل جداريات أو حوائط أو أي حيز فراغي حتى يمكن تشكيل وتوظيف الزجاج في كل مكان، حيث قام الطلاب بتنفيذ تصميمات هندسية و خطوط حرة و من الطبيعة وكذلك قدمو أفكار مستلهمة ليتم تشكيلها بالزجاج.

كان مجلس جامعة حلوان قد قرر إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 و يتم استبدالها ببحث مقبول(مقالة بحثية ، مشروع بحثى ،بحث مرجعي) من المقرارات، على أن يكون تقييمها ( ناجح أو راسب) مع التأكيد على عدم قبول الأبحاث المقتبسة أو المنقولة كليا أو جزئيا و يسمح للكليات ذات الأعداد القليلة عمل الامتحانات عن بعد" on line "بعد استيفاء شروط الجامعة في هذا الشأن وموافقة مجالس الكليات.