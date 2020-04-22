شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض مشروعات الخطة الإستثمارية بشبه جزيرة سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك بخصوص مناقشة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بشبه جزيرة سيناء.

ووجه عبد العاطى بضرورة المتابعة اليومية من قِبل قيادات الوزراة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية واعادة ترتيب أولويات الاستثمارات و توزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقا والمستجدات ومعدلات التنفيذ في الفترة للمستجدات خلال الفترة لقادمة وذلك بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات.

أوضحت سيد أنه تم تنفيذ 85% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالى، حيث تم إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار(سدود – حواجز – بحيرات صناعية) , وإنشاء واحلال وتجديد 500 منشأ صناعي (قناطر – أفمام – حجوزات – سحارات – كباري - محطات) , وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية وايضا تطوير 170مأخذ ومسقى وإنشاء واحلال ورفع كفاءة 48 محطة رفع , انشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لمساحة 60الف فدان ,وحماية شواطئ بطول 15كم، وانشاء واحلال وتجديد 50 بئر بالإضافة الى تجهيز وتشغيل 120 بئر للعمل للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية وذلك بتكلفة تقديرية حوالى 15 مليار جنيه.

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وأوضحت سيد أن تلك الأعمال سواء الجارية التنفيذ أو المستهدفة تهدف الى الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.

الجدير بالذكر أن مشروع تنمية شمال سيناء يهدف الى استصلاح 400 الف فدان على مياه ترعة السلام و تحقيق التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانيـــة جـديدة بغــرض التخفيف عـن المنـاطق المكدسة بالسكان في الوادى وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.