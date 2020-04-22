شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة : تسليم أبحاث الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة عدد من القرارات الخاصة بفرق النقل بالكلية وهم الفرقة الاولى والثانية والثالثة فقط ، حيث تقرر إنتهاء المحاضرات التفاعلية بحد أقصى يوم الخميس الموافق 30 ابريل الجارى ، وتقييم الطلاب في كل مادة طبقاً لبحث يتم تكليف الطالب به ويختار عنوانه من بين الموضوعات التي يطرحها أستاذ المادة .

وبحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية بكلية الإعلام بجامعة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك يتم تقييم البحث من 70 درجة إذا توافرت الدرجات المتعلقة بالأعمال الفصلية ( درجات أعمال السنة او التكليفات ) ويتم تقييم البحث من 100 درجة إذا لم تتوافر تلك الدرجات ( في حالة عدم وجود تكليفات للمادة ) وفي كلتا الحالتين يتم التقييم بنظام الاجتياز ( ناجح / راسب ) دون درجات طبقاً لمقترح المجلس الأعلى للجامعات .

ويحدد أستاذ المادة المواصفات الواجب توافرها في البحث المطلوب ( المكونات والبناء - عدد الكلمات - توثيق المراجع - تحديد الموعد الزمني لتسليم البحوث ) .

وحدد مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن يتسلم أستاذ المادة البحوث من خلال جروب المادة على الواتس اب او الفيسبوك او أى وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعى.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وجه ، الكليات والأقسام العلمية بسرعة إعداد عناوين الأبحاث التي سوف يقوم بها الطلاب، وطرق تسليم تلك البحوث في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة مستمرة في استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد حتى يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020 لكل الفرق الدراسية، مضيفًا أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب، مشيراً إلى استمرار الجامعة في بث المحاضرات إلكترونيا والتواصل الالكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة تُسخر كافة امكانياتها التكنولوجيا في إطار التحول الرقمي التي اتخذت فيه الجامعة خطوات واسعة، من أجل التيسير علي الطلاب في ظل الظروف الطارئة الحالية التي تمر بها مصر و العالم أجمع لمكافحة فيروس كورونا.