شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تدشن منصة الكترونية لتلقى أبحاث الطلاب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه بجلسته رقم 491 بواسطة الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و حضور النواب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس لمناقشة آليات تفعيل قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة فى جلسته رقم 699 بتاريخ 18 أبريل بخصوص سير العملية التعليمية ونظم الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 و قد قرر المجلس استمرار الدراسة عن بعد حتى يوم 30 أبريل 2020 كحد أدنى أو لحين استكمال المقررات الدراسية طبقا لخطة كل كلية، وتأجيل امتحانات السنوات النهائية لحين استقرار الأوضاع وإلغاء قرار تعليق الدراسة.

كما قرر مجلس جامعة حلوان إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 و يتم استبدالها ببحث مقبول(مقالة بحثية ، مشروع بحثى ،بحث مرجعي) من المقرارات، على أن يكون تقييمها ( ناجح أو راسب) مع التأكيد على عدم قبول الأبحاث المقتبسة أو المنقولة كليا أو جزئيا و يسمح للكليات ذات الأعداد القليلة عمل الامتحانات عن بعد" on line "بعد استيفاء شروط الجامعة في هذا الشأن وموافقة مجالس الكليات.

وتقرر تكليف مجالس الأقسام ومجالس الكليات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع وضع الآليات التفصيلية للتنفيذ، على أن تكون مسئولية اختيار الأبحاث المكلف بها الطلاب لرؤساء الأقسام.

وأكد مجلس جامعة حلوان ، بحسب بيان صادر عن الجامعة ، استمرار كافة الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترولات طبقا لما هو متبع في الأوضاع العادية، بالإضافة إلى أن المواد الممتدة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني والتي لم يعقد لها امتحان بالفصل الدراسي الأول يتم التكليف بعمل بحث لها على أن تكون النتيجة الخاصة بها (راسب أو ناجح).

7-يتم تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضوية كل من الدكتورة سهير عبد السلام حنفي عميد كلية الآداب ممثلة لقطاع الكليات النظرية، والدكتور ممدوح محمود مهدي عميد كلية الطب ممثلا لكليات القطاع الطبي، و أحمد محمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان ممثلا لقطاع الهندسة، وعمداء كليات الفنون ممثلين لقطاع الفنون ، وعميدي كليتي التربية الرياضية ممثلين لقطاع التربية الرياضية ، وفاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة كلية الحقوق عضوا قانونيا.

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واللجنة الثانية برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تتعلق بالتطبيق العملي و مناقشة الحالات الخاصة بهذا الأمر.

وقرر مجلس جامعة حلوان تكوين لجنة فنية وغرفة عمليات بمكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتلقي الاستفسارات و تذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، وتدشين منصة إلكترونية مركزية للجامعة من خلال وحدة الدعم الفني بمكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتلقي أبحات الطلاب مع السماح للكليات التي تمتلك منصات مستقلة بتلقى الأبحاث من خلالها.

وتقوم إدارة الجامعة برفع الاستفسارات والتساؤلات ذات الصفة القانونية إلى اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن، ويعتبر مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لحين وضع كافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.