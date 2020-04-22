شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يبدأ تفكيك بؤرة استيطانية فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي بمساندة شرطة حرس الحدود، بدأ فى تفكيك بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، حيث وصلت أعداد كبيرة من عناصر الامن وشرطة الحدود وموظفو الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى البؤرة الاستيطانية التي يطلق عليها "كومي أوري" والواقعة بقرب مستوطنة يتسهار جنوب غرب مدينة نابلس، من اجل إخلاء 6 مباني تعتبر بؤرة استيطانية جديدة.

وحذر مسؤول أمني إسرائيلي المستوطنين في هذه المباني من أن الهدف هو تطبيق القانون لكن قوات الامن لن تتردد في اعتقال أي شخص يتعامل بعنف مع الموقف.

وتعمل مئات من عناصر حرس الحدود والشرطة والمسؤولين من الإدارة المدنية على إخلاء وهدم المباني في البؤرة الاستيطانية "كومي أوري" القريبة من مستوطنة يتسهار، الواقعة في منطقة تم تعريفها على أنها منطقة عسكرية مغلقة لعدة أشهر.

كما تعمل القوات الإسرائيلية على إخلاء وهدم ستة مبان، ثلاثة منها تستخدم للسكن. وقال مسؤول أمني: "نتوقع من ساكني هذه المباني التصرف بمسؤولية ودون عنف. وأي محاولة لإيذاء المسؤولين عن تطبيق القانون سيلقى ردا حازما لا هوادة فيه".

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في غضون ذلك، بدأت قوات إضافية صباح اليوم إخلاء أربعة مبانٍ أخرى تم تشييدها بشكل غير قانوني في المنطقة "C" في البؤر الاستيطانية "كيبا سروجا" و"تكوما" في الضفة الغربية.