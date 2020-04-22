شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الكيمياء التجريبى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الكيمياء تجريبيا على التابلت من المنازل، حيث استطاع الطلاب الدخول على منصة الاختبار من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، على الرابط التالى: https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الاول الثانوي تعقد يومى 21 و22 إبريل الجارى من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكل الطلاب فى جميع المحافظات حيث يؤدى الطلاب اخر امتحانين لهم فى جدول الاختبارات التجريبية فى مادتى التاريخ والكيمياء.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء 22 إبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

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وأدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا أمس الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب وطالبة في أداء الامتحان حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.