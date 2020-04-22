شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل " لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تابعت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات برنامج "تكافل" للمستفيدين حيث أشارت الى انتظام عمليات الصرف لليوم الثاني ويبلغ عددهم حوالي 2 مليون اسرة باجمالي قيمة حوالي 903 مليون جنيه من خلال 400 مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وكانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد تابعت خلال يومي 18 و 19 ابريل عمليات صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج " كرامة "على مستوى كافة المحافظات حيث قام حوالي 471 الف مستفيد بصرف مايقرب من 215 مليون جنيه مصري ومتاح لباقي مستفيدي كرامه الصرف طوال الايام المتبقيه من شهر ابريل الجارى كما شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

واكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم .

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ويشار الى ان عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي 3 مليون اسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه .

وجدير بالذكر ان الوزارة كانت قد اطلقت مؤخراً البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً

وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي .