شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة مصريين عالقين قادمة من الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الأربعاء، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلةً استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها أكثر من 300 مصرى عالق هناك فى ظل تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، حيث وصلت أمس أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكب عالقين فى لبنان، ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصرين فى عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.

وتم تخصيص حجر صحى للمصريين القادمين من الدول المختلفة لمدة 14 يوم، داخل الفنادق المختلفة بمرسى علم، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت أعلت وزارة الطيران المدنى، عن تسيرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية ابريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وكانت وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار مرسى علم الدولى، طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلةً استثنائية رقم MS709 قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وعلى متنها 73 عالق من المصريين العالقين هناك فى ظل تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقام رجال الحجر الطبى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بمجرد وصول الرحلة تطبيق إجراءات الحجر الصحى بالكشف على المصريين العائدين من لبنان بمطار مرسى علم الدولي، حتى تم نقلهم فى مجموعات لأحد فنادق مرسى علم لتطبيق الحجر الصحى عليهم لمدة 14 يومًا.