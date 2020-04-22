شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: فتح المخابز خلال شهر رمضان من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتحديد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة الخامسة مساءا خلال شهر رمضان المعظم، وتضمن القرار أيضا السماح للمخابز المستثناة بالعمل حتي الساعة التاسعة مساءا علي أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول علي احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين، كما نص القرار بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتاكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

وشدد المصيلحي على تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومتابعة منافذ أهلال رمضان، وتوفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسة وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، ومتابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة (العامة، المصرية) وكذا المجمعات الاستهلاكية، وكافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما وجه المصيلحي بمتابعة توافر وصرف السلع التموينية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين وصرفها للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والرقابة، وكذلك المتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية بكافة أنوعها بمحطات الخدمة ،كما نص القرار على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 م على أن تبدأ إعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، ولتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها، واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

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كما سيتم أخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يومياً من كافة المديريات على مستوى الجمهورية.