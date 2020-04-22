شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدغشقر يعلن اكتشاف "شاى عشبى" يشفى من كورونا خلال 7أيام.. ويجربه بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق رئيس مدغشقر أندريه راجولينا علاجا عشبيا محليا يُزعم أنه يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويعالجه أيضا، حيث قال أندريه راجولينا للوزراء والدبلوماسيين والصحفيين في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، الذي طوّر المشروب "لقد أجريت الاختبارات.. وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج"، متابعا "هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام"، مشيرا وهو يرتشف جرعة منه "سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم، أمامكم، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل".

والعلاج أو الشراب، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد العضوي"، مشتق من عشبة "الشيح"، وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى، وفقا لمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية.

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وفيما لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا، كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره، وذلك وفق "سكاى نيوز".

يشار إلى أن العلماء كانوا قد حذروا من المخاطر المحتملة من المشروبات العشبية غير المختبرة، لكن راجولينا نفى أية تحفظات من هذا القبيل، وقال إنه سيتم تقديمه لأطفال المدارس، حيث أن من واجبه "حماية شعب مدغشقر".

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل لكافة المدن الصينية ومن ثم إلى دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث وشركات الأدوية والجهات المعنية فى مختلف دول العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج فعال أو لقاح لفيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن، خاصة مع انتشاره الكبير وإصابة أكثر من 2 مليون ونصف شخص فى مختلف دول العالم.