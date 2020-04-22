شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحسم الجدل: لاتراجع عن المشروعات البحثية لتقييم الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حسم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الجدل حول مصير المشروعات البحثية لطلاب النقل والامتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام والثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن القول الفصل، في إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا، حيث تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء امورهم.

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وتابع الوزير: كل من تناول لقاءات بيني وبين رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا أوذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون.

وقال الوزير: لذلك أعددنا هذا الملخص لعله يكون مرجعًا لحضراتكم أمام هؤلاء المغرضين.