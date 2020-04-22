شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تعديل مواعيد قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة لتبدأ فترة الانقطاع الساعة 12 ظهر اليوم بدلا من الساعة السادسة مساء اليوم بسبب استطلاع شهر رمضان.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر – فندق الماسة – مستشفى دار الفؤاد – قاعة المؤتمرات – استاد القاهرة – ملحق المنطقة الأولى – عمارات التوفيق – الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – الشئون المالية للقوات المسلحة – عمارات السينما – مستشفى التأمين الصحى – المنطقة الأولى)، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 22-4-2020وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل نفس اليوم، نظراً لقيامها بعمل لحامات على خط المياه قطر 600مم بمنطقة مدينة نصر.

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وأوضحت الشركة، أنه حرصا من إدارة الشركة على إنهاء أعمال الصيانة المقررة في أسرع وقت ممكن تحسباً لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم يوم الخميس، فقد تم تعديل موعد الانقطاع.، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.