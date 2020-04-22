شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل المترو فى رمضان مرتطبة بساعات الحظر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة المترو لاستقبال شهر رمضان الكريم كل عام بتعديل ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة لتتناسب مع الشهر الكريم، إلا أن هذا العام الوضع مختلف بسبب إجراءات الوقاية من كورونا وحظر التجوال، ويقدم الخليج 365 فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن تشغيل المترو فى رمضان وارتباطه بساعات حظر التجوال. 1ـ لا تغيير فى مواعيد تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة خلال شهر رمضان الكريم طالما مستمر حظر التجوال بدون تعديلا. 2ـ سيتم العمل بالشهر الكريم بجداول التشغيل المؤقتة المعمول بها حاليا منذ تطبيق حظر التجوال. 3ـ إذا تم تقليص ساعات حظر التجوال التى تبدأ حاليا من 8 مساءً حتى 6 من صباح اليوم التالى سيتم تعديل مواعيد تشغيل المترو لتتناسب مع أى تعديل مرتقب فى ساعات الحظر. 4ـ إذا لم تعدل ساعات الحظر ستكون مواعيد المترو فى رمضان ستكون كالتالى: يقوم أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً. Advertisements موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً . مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا. 5ـ بداية تشغيل الخطوط الثلاثة من الساعة السادسة صباحاً. 6ـ أى تعديل فى ساعات حظر التجوال بالمد أو التقليص سيقابله نفس ساعات المد أو التقليص فى ساعات تشغيل مترو الأنفاق.

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