شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أعمال إنشاء كبارى تربط طريقى صلاح سالم والأوتوستراد بالطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” استمرار العمل بمشروع كوبرى عين الصيرة بمحيط بحيرة عين الحياة، حيث يتم إنشاء 3 كبارى من إجمالى 6 كبارى يربطوا المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والأوتوستراد، والعاشر من رمضان، ضمن عدة مشاريع قومية تشهدها العاصمة مثل مشروع شبكة الطرق القومية الجديدة ومشروع تطوير بحيرة عين الصيرة ومصر القديمة.

ويربط الكوبري طريق صلاح سالم بالطريق الدائرى، ويمر الكوبرى عموديا على المرحلة الأخرى التى تربط الكورنيش بطريق الأوتوستراد، وتواصل محافظة القاهرة أعمال التطوير بمنطقة عين الحياه بمصر القديمة والخليفة، حيث يتم تنفيذ مشروع كوبرى عين الصيرة وهو مرحلة من مراحل محور الحضارات.

وتستكمل محافظة القاهرة خطة تطوير منطقة الفسطاط، لإعادتها كسابق عهدها والاستفادة من المناطق التراثية والتاريخية بها، حيث يتم إنشاء 6 كبارى بمنطقة عين الحياة.

ويتم إنشاء كوبرى علوى يربط طريق الأوتوستيراد بطريق العاشر من رمضان، ويتم إزالة عدد من الجبانات والعقارات بطريق الكوبرى بمنطقة مقابر الإمام الليثى، وكوبرى آخر يربط طريق صلاح سالم بالمنطقة، وآخر بطول 2.2 كيلو متر يربط طريق الخيالة بالطريق الدائرى وهو ما يتم إنجازه على أرض الواقع.

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ويستمر العمل بإنشاء طريق يصل طريق صلاح سالم، حيث تم إزالة الحديقة التى تقع أمام مقابر الإمامين بمحيط بحيرة عين الحياة، كما تم توسعه الطريق بإزالة عدد من المقابر الواقعة بطول الطريق وفتح شارع بجوار الكوبرى الجديد الذى يتم إنشاؤه.

يذكر أن منطقة "عين الحياة" تقع بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وكانت تعانى معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.